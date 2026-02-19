Размер шрифта
Владимир Соловьев призвал отказаться от Telegram из-за утечек данных на фронте

Владимир Соловьев призвал россиян переходить на отечественные мессенджеры
Данные из Telegram сливаются почти в реальном времени. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Надеюсь, последуют заявления от людей в больших погонах, которые предоставили информацию, подтвержденную, к сожалению, рядом трагических инцидентов на линии фронта», — написал он.

По его словам, раньше предполагалось, что разведданные, полученные через мессенджер, теряют актуальность из-за задержки.

«Стало ясно, что информация из Telegram сливается. Если ранее предполагалось, что противник получает данные с существенной задержкой, когда они теряют актуальность, то теперь есть неопровержимые доказательства: информация поступает к нему почти в реальном времени», — отметил Соловьев.

Телеведущий считает, что если не перейти с использования Telegram на защищенные отечественные средства связи, то гибель людей станет неизбежной.

По его словам, уже большое число раз подтверждалось, что для достижения стратегического результата нельзя использовать «все лучшее и удобное у противника».

«Нельзя брать все лучшее и удобное у противника — необходимо создавать собственное защищенное. Зачастую удобство — это приманка. Попавшись на нее, мы сталкиваемся с тяжелыми последствиями, когда враг в прямом эфире видит перемещения наших войск, получение и передачу приказов, местоположение групп и наносит удары», — считает журналист.

Также Соловьев призвал к принципиально иному уровню внедрения научно-технических разработок.

«Чтобы этого избежать, требуется принципиально иной уровень внедрения научно-технических разработок. Важно понимать: не так много государств в мире обладают собственными национальными мессенджерами», — добавил он.
 
