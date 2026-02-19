Размер шрифта
Общество

На международном форуме «Экология» пройдут 26 сессий

Более 1300 представителей органов власти примут участие в форуме «Экология»
АНО ЦСПИ «Экология»

В деловую программу XVII международного форума «Экология», который пройдет 14-15 апреля 2026 года в Москве, включили 26 сессий, сообщает пресс-служба форума.

В форуме примут участие более 1300 представителей федеральных и региональных органов власти, научного сообщества и общественных организаций.

«2026 год – это точка сборки экологической политики. На форуме будем говорить не о намерениях, а о механизмах: как объединить ресурсы, чтобы экологические цели стали измеримым результатом в каждом регионе», — отметил председатель общественного совета АНО ЦСПИ «Экология», депутат Госдумы Николай Валуев.

Участники обсудят различные вопросы современной экологической политики, среди которых экологическая безопасность, технологии для сохранения природы, устойчивое развитие, благоприятная окружающая среда в мегаполисах и другие.

Также в рамках форума подведут итоги III федерального конкурса для подрастающего поколения «Дети. Экология. Будущее».

Медиахолдинг Rambler&Co выступает стратегическим информационным партнером форума.
 
