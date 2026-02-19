«Роснефть» рассказали об изучении и защите серых китов на Дальнем Востоке

Изучение и защита морских млекопитающих является одним из направлений экологической программы «Роснефти». Об этом во Всемирный день защиты морских млекопитающих, который ежегодно отмечается 19 февраля, заявили в пресс-службе компании.

Отмечается, что эта дата была учреждена для того, чтобы подчеркнуть важность сохранения и защиты китообразных, ластоногих, белых медведей и других морских млекопитающих.

«Роснефть» уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению биоразнообразия. Деятельность компании основана на принципе сохранения благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия во всех регионах присутствия», — сообщили в пресс-службе компании.

Одним из ключевых направлений программы стало изучение охотоморской популяции серого кита — одной из самых малочисленных и уязвимых в мире. Эта популяция занесена в Красную книгу РФ и находится под угрозой исчезновения.

В компании уточнили, что «Роснефть» участвует в ее мониторинге с 1997 года. Ежегодно проводятся учет численности, наблюдения за поведением, изучение кормовой базы, фото-идентификационные исследования и акустический мониторинг. По итогам 2025 года в фотокаталоге программы зарегистрировано почти 400 особей. При этом ежегодный прирост популяции составляет около 5%.

Помимо этого, при поддержке «Роснефти» на северо-восточном шельфе Сахалина ведется мониторинг охотско-корейской популяции серого кита. Исследования включают фото-идентификацию, учет численности, анализ поведения и кормовой базы, а также уникальный акустический мониторинг.

Специалисты регистрируют и анализируют уровень природного и антропогенного подводного шума, что позволяет изучать его источники и моделировать распространение. Эти данные используются для минимизации воздействия промышленной деятельности на морскую фауну.

Также «Роснефть» поддерживает проекты по изучению, мониторингу и охранению популяции дельфинов Черного моря, белых медведя и популяции атлантического подвида моржа.