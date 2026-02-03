«Единая Россия» запустит четвертую акцию «Тепло для героя»

«Единая Россия» в четвертый раз проводит благотворительную акцию «Тепло для героя» в рамках партпроекта «Старшее поколение». Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что в ходе акции активисты, молодогвардейцы, волонтеры и представители некоммерческих организаций соберут теплые вещи, продукты, подарки и письма с поздравлениями для участников специальной военной операции.

Координатор партпроекта «Старшее поколение», член Совета Федерации Галина Карелова отметила, что акция направлена на поддержку бойцов СВО и их семей.

«С каждым годом к ней присоединяются все больше неравнодушных людей: за прошедшие три года 888 тыс. человек приняли участие в акции, собрали более миллиона писем и подарков, оказана адресная помощь порядка 30 тыс. семей бойцов. Мы благодарны каждому за участие», — отметила она.

В «Единой России» уточнили, что пункты сбора откроются на партийных площадках во всех регионах страны. При этом вся помощь будет упакована в тематические наборы и отправлена гуманитарной миссией «Единой России» в зону проведения СВО, а также в военные госпитали Министерства обороны, где проходят лечение военнослужащие.

Кроме того, помимо передачи гуманитарной помощи, активисты проведут в госпиталях праздничные мероприятия для бойцов.