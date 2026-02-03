«Единая Россия» поддержала жителей Бодайбо после аварии на теплосетях

«Единая Россия» продолжала оказывать экстренную помощь жителям города Бодайбо Иркутской области, оставшимся без тепла из-за аварии на коммунальных сетях на фоне сильных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что в город направлены мощные тепловые пушки, газовые плиты, масляные обогреватели, теплые одеяла, а также инструменты для аварийных бригад, работающих круглосуточно.

Кроме того, активисты партии организовали прием граждан, чтобы те могли подать заявки и указать, какая поддержка им необходима.

Также по поручению секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России», губернатора Игоря Кобзева, местное отделение партии координирует доставку воды, продуктов, газовых горелок, баллонов и отопительного оборудования. Учитывая высокую нагрузку на энергосети, в числе волонтеров дежурят электрики, которые оперативно реагируют на заявки по замене перегоревших розеток и автоматов. Помимо этого, для пострадавших открыт пункт временного размещения.

Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский сообщил, что на федеральном уровне готовы оказать региону полномасштабную поддержку. По его словам, генсовет партии держит ситуацию на особом контроле с точки зрения и оказания гуманитарной помощи, и решения самой проблемы.

«Отмечается слаженная работа региональных органов власти и секретаря Иркутского регионального отделения Игоря Ивановича Кобзева, который организует эту работу. Думаю, что в ближайшее время сама проблема будет уже устранена, но, тем не менее, поддержка партии «Единая Россия» будет продолжаться, чтобы все, кто нуждается в помощи, ее получили», — сказал он.

Напомним, в Бодайбо введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на тепловых сетях