Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

«Единая Россия» поддержала жителей Бодайбо после аварии на теплосетях

«Единая Россия» направила в Бодайбо обогреватели, газовые плиты и тепловые пушки
Кирилл Брага/РИА Новости

«Единая Россия» продолжала оказывать экстренную помощь жителям города Бодайбо Иркутской области, оставшимся без тепла из-за аварии на коммунальных сетях на фоне сильных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что в город направлены мощные тепловые пушки, газовые плиты, масляные обогреватели, теплые одеяла, а также инструменты для аварийных бригад, работающих круглосуточно.

Кроме того, активисты партии организовали прием граждан, чтобы те могли подать заявки и указать, какая поддержка им необходима.

Также по поручению секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России», губернатора Игоря Кобзева, местное отделение партии координирует доставку воды, продуктов, газовых горелок, баллонов и отопительного оборудования. Учитывая высокую нагрузку на энергосети, в числе волонтеров дежурят электрики, которые оперативно реагируют на заявки по замене перегоревших розеток и автоматов. Помимо этого, для пострадавших открыт пункт временного размещения.

Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский сообщил, что на федеральном уровне готовы оказать региону полномасштабную поддержку. По его словам, генсовет партии держит ситуацию на особом контроле с точки зрения и оказания гуманитарной помощи, и решения самой проблемы.

«Отмечается слаженная работа региональных органов власти и секретаря Иркутского регионального отделения Игоря Ивановича Кобзева, который организует эту работу. Думаю, что в ближайшее время сама проблема будет уже устранена, но, тем не менее, поддержка партии «Единая Россия» будет продолжаться, чтобы все, кто нуждается в помощи, ее получили», — сказал он.

Напомним, в Бодайбо введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на тепловых сетях
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!