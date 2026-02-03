Размер шрифта
Диетолог назвала самые полезные зимние фрукты

Диетолог Денисенко: одними из самых полезных фруктов зимой являются цитрусовые
Andrew Pustiakin/Shutterstock/FOTODOM

В холодный сезон особенно полезными считаются яблоки, мандарины, гранаты и другие зимние фрукты. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По словам специалиста, свежие яблоки являются хорошим источником различных минеральных веществ, в числе которых фосфор, кальций и магний, витаминов С, Е, В1, В2, В6, РР, а также фолиевой кислоты и каротина. Кроме того, благодаря пектину яблоки стимулируют пищеварение.

Диетолог подчеркнула, что в зимний период также проявляется главная польза цитрусовых, в числе которых мандарины, апельсины, грейпфруты и помело. Эти плоды богаты витаминами, минералами, пектинами, антиоксидантами и фитонцидами.

«Вещества, содержащиеся в цитрусовых, улучшают работу пищеварительного тракта, расщепляют холестерин, обладают антимикробным действием. Фитонциды эффективно борются с вредными микроорганизмами, что полезно для профилактики простудных заболеваний», — отметила врач.

По ее словам, зимой полезны и гранаты. В этих фруктах большое содержание антиоксидантов, которые препятствуют окислительному стрессу и преждевременному старению. Гранаты также являются источниками витаминов, А, С, Е, В5, В3, железа, фолиевой кислоты и калия.

При этом зерна граната способны снизить артериальное давление, не оказывая побочного воздействия на организм. А высушенные перепонки плодов эксперт посоветовала добавить в чай, чтобы успокоить нервную систему и улучшить качество сна.

Еще одним полезным фруктом является банан. Эти плоды утоляют голод и дают организму необходимую энергию. Помимо этого, бананы богаты витаминами Е, С и В6.

«Чемпион среди фруктов по содержанию магния и калия, необходимых для клеток, в том числе сердечных мышц, правильной проводимости нервных импульсов. Калий необходим сердцу, печени, мозгу, костям, зубам, но больше всего — мышцам», — добавила специалист.

Кроме того, в зимний период рекомендуется употреблять авокадо. Диетолог подчеркнула, что этот сытный фрукт является идеальным источником правильной энергии. При этом низкое содержание сахара позволяет есть его пациентам с диабетом.

Ранее врач дала советы, чем кормить детей для профилактики дефицита витаминов зимой.
 
Теперь вы знаете
