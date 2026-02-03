Эксперт прокомментировал претензии пользователей WhatsApp о конфиденциальности переписки

Поддержка инфраструктуры мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) стоит больших денег, он не существовал бы годами, если бы не поддавался монетизации. Но компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) намеренно искажала информацию о конфиденциальности, и в целом в вопросах данных ее уже репутация уже «давно подмочена». Об этом заявил эксперт РОЦИТ Никита Куликов, комментируя иск пользователей из 180 стран к платформе.

«В целом, ситуация с Meta показывает всю суть американского капитализма — в целях извлечения прибыли он готов пойти на что угодно, и обман пользователей это лишь вершина айсберга», — считает Куликов.

Он добавил, что мессенджер — не единственный актив компании, и если соединить данные пользователей из принадлежащих ей соцсетей Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) со всеми их микротранзакциями, данными о банковских картах, базой фотографий и биометрических данных, которые собираются при загрузке видео и аудио сообщений, можно получить профиль любого зарегистрированного в сети человека.

«Такой профиль опишет и его предпочтения, и его личные данные, и его биометрию. И после того, как пользователи поймут какую информацию о себе они уже потеряли и фактически подарили этому иностранному сервису, желание пользоваться данным мессенджером может отпасть само собой», — считает Куликов.

В свою очередь, член Общественного совета при Минцифры России Владимир Маслов отметил, что до старта ИИ-гонки чаты пользователей, действительно, не представляли особый интерес. Но с началом эпохи нейросетей, в которой у Meta был не самый удачный старт, она посчитала, что не использовать такой поток информации означает еще большее увеличение разрыва с ближайшими конкурентами.

«Учитывая богатую судебную историю ИТ-гиганта, когда его неоднократно уличали в незаконном сборе данных, компания вполне могла так поступить, и опасения истцов не беспочвенны. В любом случае, поведение Meta можно понять, но не принять: любой законопослушный человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, и ее нарушение в отсутствие веских оснований – преступление», — резюмировал Маслов.

Ранее сообщалось, что в федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско подан коллективный иск от имени более чем 2 млрд истцов, в котором утверждается, что компания Meta Platforms вводила пользователей WhatsApp в заблуждение относительно конфиденциальности переписки.