Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Иностранцы смогут принять участие в конкурсе «Изобретатель года»

Обладатель гран-при конкурса «Изобретататель года» получит 1 млн рублей
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Важным нововведением нового сезона всероссийского конкурса «Изобретатель года» стало расширение состава участников — к нему с 2026 года допускаются как граждане России, так и иностранцы, имеющие охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности, действующие на территории РФ. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие проводится Министерством науки и высшего образования РФ совместно со Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Прием заявок продлится до 30 сентября текущего года.

Отмечается, что конкурс проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, его главная задача — популяризация достижений изобретателей и рационализаторов, обеспечивающих технологическое лидерство России.

«Конкурс позволяет поощрить талантливых, трудолюбивых и целеустремленных людей. За три года на него поступило более 2,5 тыс. заявок. География проекта постоянно расширяется: в третьем сезоне приняли участие представители 71 субъекта РФ, включая исторические регионы», — отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Победители будут определены в четырех основных номинациях: «Гран-при», «Изобретатель года», «Рационализатор года» и «Наставник года».

В рамках номинации «Изобретатель года» выделено девять направлений, соответствующих тематикам национальных проектов технологического лидерства.

Замглавы попечительского совета ВОИР Константин Могилевский акцентировал внимание на том, что конкурс стал важнейшим инструментом для поддержки и популяризации достижений российских новаторов и объединил самых разных участников: от школьников до ведущих инженеров крупнейших промышленных предприятий.

«Более 40% участников конкурса — молодежь до 35 лет. Такая системная работа обеспечивает реальную поддержку изобретательской деятельности и развитие рынка интеллектуальной собственности в России», — подчеркнул Могилевский.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов отметил, что допуск иностранных участников к конкурсу усилит интерес к локализации зарубежных технологий и будет способствовать оперативному внедрению разработок в жизнь.

По итогам отбора будут определены 61 победитель и призер, церемония награждения состоится в ноябре в Москве. Гран-при конкурса составит 1 млн рублей, победители других номинаций получат 200 тыс. рублей.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!