Иностранцы смогут принять участие в конкурсе «Изобретатель года»

Важным нововведением нового сезона всероссийского конкурса «Изобретатель года» стало расширение состава участников — к нему с 2026 года допускаются как граждане России, так и иностранцы, имеющие охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности, действующие на территории РФ. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие проводится Министерством науки и высшего образования РФ совместно со Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Прием заявок продлится до 30 сентября текущего года.

Отмечается, что конкурс проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, его главная задача — популяризация достижений изобретателей и рационализаторов, обеспечивающих технологическое лидерство России.

«Конкурс позволяет поощрить талантливых, трудолюбивых и целеустремленных людей. За три года на него поступило более 2,5 тыс. заявок. География проекта постоянно расширяется: в третьем сезоне приняли участие представители 71 субъекта РФ, включая исторические регионы», — отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Победители будут определены в четырех основных номинациях: «Гран-при», «Изобретатель года», «Рационализатор года» и «Наставник года».

В рамках номинации «Изобретатель года» выделено девять направлений, соответствующих тематикам национальных проектов технологического лидерства.

Замглавы попечительского совета ВОИР Константин Могилевский акцентировал внимание на том, что конкурс стал важнейшим инструментом для поддержки и популяризации достижений российских новаторов и объединил самых разных участников: от школьников до ведущих инженеров крупнейших промышленных предприятий.

«Более 40% участников конкурса — молодежь до 35 лет. Такая системная работа обеспечивает реальную поддержку изобретательской деятельности и развитие рынка интеллектуальной собственности в России», — подчеркнул Могилевский.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов отметил, что допуск иностранных участников к конкурсу усилит интерес к локализации зарубежных технологий и будет способствовать оперативному внедрению разработок в жизнь.

По итогам отбора будут определены 61 победитель и призер, церемония награждения состоится в ноябре в Москве. Гран-при конкурса составит 1 млн рублей, победители других номинаций получат 200 тыс. рублей.