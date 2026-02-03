Россияне рассказали, что их привлекает в Олимпиаде-2026

Rambler&Co: 45% россиян будут следить за XXV зимними Олимпийскими играми

Почти половина россиян (45%) заявили, что будут смотреть XXV зимние Олимпийские игры, которые стартуют 6 февраля в Италии, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, 10% респондентов планируют смотреть отдельные соревнования, а 45% не интересуются Олимпиадой-2026.

Говоря о причинах интереса, 58% россиян заявили, что будут следить за российскими спортсменами, 23% назвали политические интриги, 16% — успехи всех сборных, а 3% интересны допинговые скандалы.

Опрос показал, что 52% респондентов будут следить за трансляциями игр, 24% планируют узнавать результаты из онлайн-СМИ, 10% — в соцсетях, а еще 7% — в мессенджерах и у друзей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 22 по 29 января 2026 года. Всего в нем приняли участие 4 614 интернет-пользователей.