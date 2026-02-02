Размер шрифта
Ксения Шойгу назначена гендиректором фонда «Долина Менделеева»

Ксения Шойгу сменила Масленникова на посту гендиректора фонда «Долина Менделеева»
Алексей Даничев/РИА Новости

Ксения Шойгу назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение правительства.

Отмечается, что фонд занимается в том числе экспертным и технологическим обеспечением деятельности Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов.

«Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича», — говорится в тексте.

Напомним, Шойгу является партнером венчурного фонда Sistema Smart Tech (входит в АФК «Система») и куратором проекта «Остров фортов» в Кронштадте. Ранее, с февраля 2024 года, пост гендиректора фонда занимал Александр Масленников.

Центр «Долина Менделеева» был создан по решению правительства в декабре 2019 года. В сентябре 2025 года его полномочия расширили: теперь он участвует в разработке технологий разделения и производства редких и редкоземельных металлов, создании систем хранения и передачи электроэнергии, а также технологий искусственного интеллекта.
 
