Олег Николаев в новом выпуске программы «Личный прием» рассказал о развитии Чувашии

Третье транспортное полукольцо построят в Чебоксарах к 2030 году

Программа «Время СВОих», разработанная по аналогии с федеральной инициативой «Время героев», направлена на профессиональную переподготовку и дальнейшее трудоустройство ветеранов специальной военной операции. Об этом в новом выпуске программы «Личный прием» рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

В ходе интервью он вместе с ведущим, общественно-политическим журналистом Ильей Гогуа, обсудил широкий спектр вопросов, определяющих развитие республики.

«Эту программу мы запустили в июле прошлого года. На данный момент в ней участвуют около 40 человек», — сообщил Николаев.

По его словам, участники уже включены в работу органов власти. Так, один из ветеранов СВО назначен помощником главы региона по взаимодействию с участниками спецоперации и их семьями, другие избраны депутатами муниципальных собраний.

«Уверен, и в следующем году на выборах мы увидим ребят, занимающих активные позиции для развития региона», — подчеркнул он.

В ходе интервью также обсуждались вопросы транспортного развития столицы республики. Ключевым проектом, по мнению Николаева, станет строительство «Третьего транспортного полукольца», призванного разгрузить дорожную сеть Чебоксар.

«Этот маршрут был запланирован еще во времена Советского Союза, и хорошо, что трассировка сохранилась. Сейчас мы активно работаем над его воплощением в жизнь. Проект разделен на три этапа, и, если не помешают какие-то форс-мажорные обстоятельства, мы планируем начать реализацию первого до 2030», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что параллельно ведется обновление парка общественного транспорта. По его словам, Чувашия остается лидером по количеству троллейбусов на душу населения — за последние годы в республику поступили 221 новый троллейбус.

«Мы понимаем, что автомобилизация будет только расти. Поэтому задача властей, конечно же, обеспечить жителей города комфортным и современным транспортом для беспрепятственного передвижения по городу», — заключил Николаев.