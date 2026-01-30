Прием заявок на конкурс «Картина мира» продлен до 16 февраля

Художникам дали больше времени на подготовку к конкурсу «Картина мира»

Оргкомитет международного конкурса молодых художников «Картина мира» продлил срок подачи заявок до 16 февраля. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Продление связано с высоким интересом к конкурсу и стремлением обеспечить равные условия для участников из разных регионов и часовых поясов. Молодые авторы в возрасте от 18 до 35 лет могут подать работы в номинациях «Живопись», «Графика», «Цифровое искусство», а также в юбилейной категории «Вдохновленный русским», приуроченной к 170-летию Третьяковской галереи.

«Промежуточные итоги показывают, что «Картина мира» успешно выполняет роль инструмента межкультурного диалога. География участников — от стран БРИКС до Европы и Америки — подтверждает запрос на формирование многополярного культурного пространства. Мы приняли решение дать художникам дополнительное время, чтобы каждый голос был услышан», — сказала первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика», член Творческого совета конкурса Наталья Попова.

Темой второго конкурса стали «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Участники смогут через свои работы отразить связь национальных традиций с современным искусством.

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, сопредседатель Творческого совета конкурса Семен Михайловский отметил, что конкурс — это профессиональный вызов.

«Есть сильный состав участников, но для создания полноценных работ требуется время. Продление заявочной кампании до 16 февраля поможет художникам. Для молодого автора проект открывает новые возможности. Шанс выставиться в Третьяковской галерее выпадает редко, и им необходимо воспользоваться максимально эффективно», — сказал он.

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса. Экспертное голосование пройдет в три этапа. До конца февраля будет отобрано 100 лучших работ, затем — 50 в шорт-лист, а в финале — 14 участников, чьи произведения будут представлены на выставке в филиале Третьяковской галереи в Самаре. Открытие запланировано на июнь 2026 года.