Общество

В Подмосковье построят семейный кластер с яблоневым садом и Дворцом спорта

В Одинцово появится семейный природный кластер площадью 70 га
Пресс-служба девелопера MR

Девелоперская компания MR сообщила о получении разрешения на строительство клубных домов и таунхаусов в составе первой очереди семейного природного кластера «МЫС». Премиальный жилой проект расположен в Одинцовском районе Московской области, уточнила пресс-служба девелопера.

Отмечается, что кластер возводится на трех участках площадью 70 га. Помимо таунхаусов и клубных домов здесь также предусмотрены многоквартирные дома, два из которых уже строятся, и коттеджи. Девелопер инвестирует 92 млрд рублей в благоустройство и создание жилья и инфраструктуры на данной территории.

В частности, в кластере запланировано строительство Дворца спорта «Четыре стихии» площадью 20 тыс. кв. м с термальным комплексом, муниципальной школы на 1250 учеников, двух государственных детских садов на 350 и 255 воспитанников, гастрохолла, магазинов и пространства для праздничных мероприятий.

Также девелопер благоустроит территорию площадью 17 га с яблоневым садом, прудом и набережной, прогулочными и велосипедными дорожками. Здесь будут воссозданы особенности ландшафтов, орнаментов и архитектуры регионов России.

««Квадрат» квартир в подмосковных проектах бизнес-класса сегодня стоит в среднем 250,1 тыс. рублей. Благодаря развитию инфраструктуры в рамках проекта жилье здесь обладает потенциалом удорожания в полтора-два раза до ввода в эксплуатацию», — отметил управляющий партнер MR Алексей Годованец.

Ввод в эксплуатацию первой очереди кластера планируется на третий квартал 2028 года.
 
