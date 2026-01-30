Размер шрифта
Россиянам объяснили причину возрождения популярности настольных игр

Психолог Мироненко: настольные игры тренируют память и умение работать в команде
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Причиной новой волны популярности настольных игр стали цифровая перегрузка и потребность современных людей в живом общении. Об этом «Известиям» рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

Специалист объяснила, что сейчас люди часто сталкиваются с ощущением усталости от постоянного взаимодействия с гаджетами, большого количества уведомлений и необходимостью постоянно быть на связи. На фоне этого возникает потребность в осознанном досуге, во время которого внимание будет сфокусировано, а эмоции будут переживаться в реальном времени. Таким запросам соответствуют настольные игры.

«Важным фактором стала и смена предпочтений в организации досуга: разные поколения теперь чаще стремятся проводить свободное время дома в спокойной атмосфере. Вечер в кругу семьи или друзей за игрой с горячими напитками превращается в полноценное и ценное событие, укрепляющее отношения», — отметила эксперт.

По ее словам, с психологической точки зрения настольные игры развивают когнитивные и социальные навыки. Благодаря им тренируются внимание, память, стратегическое мышление, а также умение договариваться и работать с другими людьми в команде. Кроме того, такой досуг снижает уровень стресса.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с чувством одиночества в мегаполисе.
 
