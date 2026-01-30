Сотрудники «Роснефти» и ученые обсудили вопросы сохранения популяции белоплечего орлана

Сотрудники Комсомольского НПЗ (входит в «Роснефть») и ученые заповедника «Заповедное Приамурье» обсудили вопросы сохранения популяции белоплечего орлана, занесенного в Красную книгу России, сообщает пресс-служба компании.

В ходе обсуждения участники обратили особое внимание на реализацию проекта «Под сильным крылом», направленного на изучение и защиту белоплечих орланов в Хабаровском крае. В рамках проекта проводятся полевые экспедиции и дистанционные наблюдения за хищником.

Эксперты добавили, что птицы на Нижнем Амуре демонстрируют признаки стабильности популяции, тогда как в мире наблюдается тенденция сокращения популяции. Самым приятным ареалом для размножения белоплечего орлана ученые назвали берега заповедного озера Удыль, где находятся около 150 гнезд.

Также участники дискуссии заявили, что полученные в рамках проекта сведения помогут актуализировать Красную книгу России и разработать природоохранные рекомендации для предприятий на Амуре и на побережье Охотского моря.