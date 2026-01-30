Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Сбер организовал технологичную площадку для студентов НИУ ВШЭ

Топ-менеджер Сбера Цуканова: НИУ ВШЭ – один из наших ключевых партнеров
Сбер

Сбер в преддверии Дня студента организовал в корпусе НИУ ВШЭ на Покровском бульваре технологическое пространство, сообщает пресс-служба банка.

На новой площадке студенты смогли протестировать VR, познакомились с робопсом и создали свои портреты при помощи робота-художника.

Также для студентов открыли игровые зоны, провели квизы и организовали мастерские по кастомизации мерча.

По словам управляющего директора, руководителя дирекции академических партнеров Сбера Ольги Цукановой, НИУ ВШЭ является одним из ключевых партнеров банка.

«Мы ценим возможность быть рядом со студентами и поддерживать с ними прямой контакт. Мы приходим в вузы, чтобы делиться опытом и создавать форматы живого общения — где между парами можно подойти к команде, задать вопрос про карьеру и получить честный ответ», — сказала она.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!