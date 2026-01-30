Сбер организовал технологичную площадку для студентов НИУ ВШЭ

Сбер в преддверии Дня студента организовал в корпусе НИУ ВШЭ на Покровском бульваре технологическое пространство, сообщает пресс-служба банка.

На новой площадке студенты смогли протестировать VR, познакомились с робопсом и создали свои портреты при помощи робота-художника.

Также для студентов открыли игровые зоны, провели квизы и организовали мастерские по кастомизации мерча.

По словам управляющего директора, руководителя дирекции академических партнеров Сбера Ольги Цукановой, НИУ ВШЭ является одним из ключевых партнеров банка.

«Мы ценим возможность быть рядом со студентами и поддерживать с ними прямой контакт. Мы приходим в вузы, чтобы делиться опытом и создавать форматы живого общения — где между парами можно подойти к команде, задать вопрос про карьеру и получить честный ответ», — сказала она.