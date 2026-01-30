Россияне назвали продукты, которые им запрещали в детстве

Почти каждому четвертому россиянину (23%) в возрасте 18-35 лет запрещали есть фастфуд в детстве, следует из результатов исследования медихолдинга Rambler&Co и онлайн-ретейлера «Самокат».

По данным опроса, в 16% случаев в детстве им запрещали сладкие газированные напитки, соки и чипсы, а 12% — лапшу быстрого приготовления.

Опрос показал, что респондентам, которым сейчас 35-49 лет, в детстве ограничивали употребление шоколада (15%), газировки (13%), фастфуда и жвачки (12%), а 11% — пирожных и тортов.

Что касается россиян старше 50 лет, в детстве под запрет в 20% случаев попадали конфеты, 15% — пирожные и торты, 13% — копчености, а 7% — мороженое.

Говоря о причинах запретов, 27% респондентов заявили, что эти товары были труднодоступными, 23% заявили, что их родители считали эти продукты вредными, а 13% заявили, что «это перебивало аппетит».

Также в ходе опроса респонденты 18-35 лет заявили, что сейчас в 15% случаев они предпочитают фастфуд, 13% — газировку и соки, 12% — чипсы и снеки. Опрос показал, что 13% респондентов в возрасте 35-49 лет балуют себя конфетами, 12% — мороженым, а 11% — копченостями и колбасой.

Главной причиной покупки «запретных» продуктов в сознательном возрасте респонденты назвали желание порадовать себя. Второй по популярности причиной стала привычка, а третьей – плохое настроение или тяжелый день.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 января 2026 года. Всего в нем приняли участие 2 526 респондентов.