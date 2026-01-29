Размер шрифта
В Госдуме обсудили инфраструктурные механизмы развития народных художественных промыслов

В России создадут продюсерский центр народных художественных промыслов
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Продюсерский центр развития народных художественных промыслов станет ключевым элементом объединения молодых талантливых мастеров и производителей. Об этом заявил на стратегической сессии, посвященной подготовке предложений в Стратегию развития креативной экономики России, замглавы управления общественных проектов администрации президента РФ Александр Журавский.

Центральной темой сессии стало формирование продюсерского центра народных художественных промыслов на базе АНО «Ленинка Арт». Предполагается, что он станет институтом сопровождения предприятий НХП — от работы с художественным продуктом и дизайном до маркетинга, сбыта и выхода на новые рынки.

Авторы проекта — депутат Госдумы Мария Василькова, глава АНО «Ленинка Арт» Анна Афанасьева, а также эксперт в области народных художественных промыслов и советник руководителя единой цифровой системы «Сделано в России» Коста Кадзов.

Василькова подчеркнула, что для отрасли важно перейти от точечных мер поддержки к инфраструктурным решениям.

«Продюсерский центр — это не витрина и не выставочный формат, а инструмент упаковки, масштабирования и экономической устойчивости промыслов», — отметила парламентарий.

В свою очередь, Афанасьева добавила, что появление центра создаст основу для формирования уникального культурного бренда России.

Вторым ключевым направлением обсуждения стало развитие креативных кластеров вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Как отметила Василькова, кластерный подход позволяет одновременно решать задачи сохранения культурного наследия, занятости населения, развития внутреннего туризма и инфраструктуры.

По итогам сессии будут подготовлены предложения в Стратегию развития креативной экономики Российской Федерации до 2036 года, а также определены дальнейшие шаги по разработке дорожной карты их реализации совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти.
 
