Общество

Сбер назвал лауреатов ежегодной R&D-премии за 2025 год

Сбер наградил лучших ученых и исследовательские проекты
Сбер

Сбер объявил имена победителей ежегодной R&D-премии за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Награждение прошло по четырем номинациям: «R&D-прорыв года», «R&D-прорыв года. Партнеры», «Лучший исследователь года» и «Научная статья года».

В номинации «R&D-прорыв года» победила команда блока «Риски» за разработку технологии обучения крупных моделей на транзакционных данных. Второе место заняла совместная команда блоков «Технологии» и «Сервисы» за платформу кибербезопасности, третье — блок «Технологическое развитие» за единую AI-модель персонализации продуктов. Лучшая команда получила 3 млн рублей, а команды, занявшие второе и третье место, — 2 млн и 1 млн рублей соответственно.

В категории «R&D-прорыв года. Партнеры» премии вручили за лучший реализованный исследовательский проект командами — партнерами Сбера. Победила команда разработчиков проекта NavioSim — фотореалистичного симулятора для тестирования высокоавтономного транспорта и обучения нейросетевых моделей системы автономного вождения. Приз составил 3 млн рублей. Второе место заняла команда SberDevices за алгоритмы умного кольца Sber, третье место — у команды СберТеха за Cloud Development Environment и продукт GigaIDE Cloud.

В номинации «Лучший исследователь года» лауреатами стали Алена Финогенова, Александр Капитонов и Игорь Федоров. Каждый получил по 1 млн рублей.

В категории «Научная статья года» награждались авторы, чьи публикации получили наибольшее признание научного сообщества. В подноминации «Научная статья года. Конференции» победила работа Kandinsky 3: Text-to-Image Synthesis for Multifunctional Generative Framework, представившая новую модель генерации изображений на основе латентной диффузии. В подноминации «Журналы» лучшей признана статья ImproveYourVideos: Architectural Improvements for Text-to-Video Generation Pipeline об оптимизации генерации видео из текста. Авторы получили от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

Всем победителям и призерам вручили грамоты от президента, председателя правления Сбера Германа Грефа, а также путевки на курорты «Манжерок» и «Мрия».
 
