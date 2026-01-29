Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Спецпроект «Чемпионата» о спорте стал виральным

Видеоистории спецпроекта «ЧемпИстории» набрали в соцсетях 10 млн просмотров
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Видео спецпроекта спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) «ЧемпИстории» суммарно собрали в Telegram, TikTok и YouTube уже около 10 млн просмотров. Об этом сообщили в медиахолдинге.

На YouTube для проекта был создан с нуля отдельный канал «Чемп.Истории», он привлек уже 1,8 млн просмотров.

Уточняется, что «ЧемпИстории» — это цикл еженедельных вертикальных видео, в котором рассказываются необычные и уникальные истории о спорте. Концептуально ролики объединяет единый формат с журналистом-рассказчиком в кадре, одинаковый бэкграунд, монтаж и хэштег #ЧемпИстории.

Ключевым рассказчиком цикла стал футбольный автор «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Также в рамках проекта планируется привлечение блогеров, в частности, уже записаны истории с Максимом Никитиным — автором Telegram-канала «КБ Телега».

«Проект «ЧемпИстории» не только стал популярным среди наших читателей, но и показал, что даже малоизвестные истории про разные футбольные события могут быть интересными и актуальными», — отметил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Он добавил, что привлечение к проекту спортивных блогеров позволяет сделать инициативу еще более масштабной.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!