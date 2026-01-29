Спецпроект «Чемпионата» о спорте стал виральным

Видео спецпроекта спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) «ЧемпИстории» суммарно собрали в Telegram, TikTok и YouTube уже около 10 млн просмотров. Об этом сообщили в медиахолдинге.

На YouTube для проекта был создан с нуля отдельный канал «Чемп.Истории», он привлек уже 1,8 млн просмотров.

Уточняется, что «ЧемпИстории» — это цикл еженедельных вертикальных видео, в котором рассказываются необычные и уникальные истории о спорте. Концептуально ролики объединяет единый формат с журналистом-рассказчиком в кадре, одинаковый бэкграунд, монтаж и хэштег #ЧемпИстории.

Ключевым рассказчиком цикла стал футбольный автор «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Также в рамках проекта планируется привлечение блогеров, в частности, уже записаны истории с Максимом Никитиным — автором Telegram-канала «КБ Телега».

«Проект «ЧемпИстории» не только стал популярным среди наших читателей, но и показал, что даже малоизвестные истории про разные футбольные события могут быть интересными и актуальными», — отметил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Он добавил, что привлечение к проекту спортивных блогеров позволяет сделать инициативу еще более масштабной.