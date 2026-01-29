Размер шрифта
Общество

Крупнейший проектный институт «Роснефти» отметил 40-летие

Ведущему проектно-инжиниринговому центру «Роснефти» в Томске исполнилось 40 лет
Пресс-служба «Роснефти»

Ведущий проектно-инжиниринговый центр «Роснефти» в Томске отметил 40 лет со дня основания, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в «Роснефти», в 2025 году инженеры центра разработали более 30 проектов с применением ТИМ-инструментов, а созданную на российском программном обеспечении цифровую модель нефтеперекачивающей станции площадью 100 Га отметили в числе победителей всероссийского конкурса «ТИМ-лидеры».

Всего в актив предприятия входят более 80 цифровых продуктов, многие из которых внедряются по всей производственной цепочке компании.

Также с 1997 года на базе томского института формировался научно-аналитический центр в области исследования керна, пластовых флюидов, реагентов и технологических жидкостей. На сегодняшний день на предприятии насчитывается более 600 единиц техники.

В «Роснефти» добавили, что сотрудничество томского института с ведущими вузами и исследовательскими центрами позволяет не только развивать научный потенциал, но и подготавливать высококвалифицированных специалистов.
 
