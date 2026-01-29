Размер шрифта
В России создана экосистема для развития инноваций в сфере обороны

Сервис Минобороны РФ для поддержки инноваций способствует развитию 150 проектов
Коллегия ВПК

Минобороны и Минпромторг России запустили сервис поддержки инноваций в оборонно-промышленном комплексе. Платформа направлена на поиск перспективных технологий и инновационных решений в интересах обороны и безопасности России, и способствует их ускоренному внедрению — от этапа идеи до создания продукта и поддержки его производства, сообщили в Минобороны.

Также благодаря сервису формируется военно-гражданская экосистема, объединяющая предприятия «большого» и «народного» ОПК, научную деятельность и институты развития.

Уточняется, что сервис запущен при информационной поддержке Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Поддержка и сопровождение инициатив будет осуществляться под эгидой проекта «Воентех», созданного Минобороны совместно с движением «Народный фронт».

Участие в проекте состоит из нескольких этапов: подача заявки, получение задачи, выбор меры поддержки, создание инновационного решения и подтверждение заявленных характеристик.

В Минобороны подчеркнули, что отбор заявок будет проводиться на постоянной основе.

«Воронка поиска расширена за счет привлечения гражданских институтов развития. В числе технологических приоритетов — наземные робототехнические комплексы, воздушные и водные беспилотные системы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, медико-биологические решения», — рассказал заместитель министра обороны России Василий Осьмаков.

Он добавил, что первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет.
Реализацией и апробацией заявленных инициатив займется департамент инновационной деятельности Минобороны при участии военного инновационного технополиса «ЭРА» — на его базе сформируют проектный офис управления жизненным циклом проектов.

«Инициатива реализуется с учетом поручений президента России по обеспечению технологического развития и повышения производительности труда в ОПК. Привлечение к работе технополиса «Эра» поможет перспективным проектам получить комплексное сопровождение от компетентных специалистов на каждом этапе», — отметил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Матушанский.

В дальнейшем цифровое взаимодействие участников на всех этапах процесса планируется также реализовать на платформе ГИСП.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!