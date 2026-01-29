Размер шрифта
Общество

Терапевт объяснила, как правильно чистить организм от токсинов

Терапевт Александрова: при детоксикации нужно употреблять больше клетчатки
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Помочь организму избавиться от токсинов лучше с помощью детоксикации, а не экстремальных диет и различных процедур. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова.

Специалист отметила, что детоксикация является естественным процессом удаления токсинов, в котором участвуют печень, кишечник, почки, легкие, кожа и иммунная система.

Для того чтобы очистить организм, в первую очередь важно сократить поступление токсинов. Необходимо минимизировать количество консервантов, полуфабрикатов, алкоголя, кофеина и продуктов с добавлением искусственных красителей в рационе. Отдавать предпочтение следует блюдам, приготовленным на пару, а также запеченной и тушеной пище.

По словам терапевта, также нужно употреблять больше клетчатки, которая содержится в овощах, фруктах, крупах, зерновых и бобовых. При этом рекомендуется есть от 5 до 6 овощей или фруктов в день.

Не менее важно контролировать потребление мяса и сахара, избыток которого вызывает гликацию белков и препятствует детоксикации. Помимо этого, нужно пить не менее двух литров воды в день. Врач посоветовала начинать утро со стакана воды с лимоном. В рацион также можно включить овощные соки, а также зеленый и травяные чаи.

При детоксикации также важны физическая активность, улучшающая кровообращение, и глубокое дыхание, которое выводит летучие вещества из легких

Ранее россиянам перечислили продукты, которые вызывают отеки.
 
