Роман Симоньян о цифровом будущем заинтересовал российских читателей

Тираж романа-антиутопии Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» увеличен до 100 тыс. экземпляров на фоне продолжающегося роста продаж в начале 2026 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ».

В издательстве отметили, что стабильно высокий читательский интерес к книге сохраняется на протяжении шести месяцев, она остается в числе лидеров продаж. В частности, на прошлой неделе роман вошел в топ-3 наиболее продаваемых книг Московского дома книги.

Кроме того, в первый месяц после выхода роман возглавил список бестселлеров сети «Читай-город», а в октябре был удостоен звания «Книга месяца».

По итогам 2025 года произведение также вошло в топ-10 самых востребованных книг по версии сети книжных магазинов «Читай-город».

Ранее сообщалось, что действие романа разворачивается в мире после ядерной катастрофы. В описываемой реальности человечество состоит из миллиардов «воскрешенных», а власть сосредоточена в руках «Искусственного Я» (ИЯ). Главный герой — молодой ученый Альфа Омега — пытается бросить вызов всесильному искусственному интеллекту ради спасения людей.

Маргарита Симоньян неоднократно заявляла, что считает роман главным делом своей жизни.