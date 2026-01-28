Размер шрифта
Алишер Усманов выиграл суд в ФРГ против Frankfurter Allgemeine Zeitung

Суд Гамбурга запретил FAZ распространять клевету об Алишере Усманове
Григорий Сысоев/РИА Новости

Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск российского миллиардера Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и запретил распространять клеветнические утверждения о нем.

Суд запретил FAZ распространять заявления о том, что Усманов якобы использовал свое состояние «в интересах Кремля», что он неформально представлял интересы России в Узбекистане, и что Усманов вмешивался в редакционную политику газеты «Коммерсантъ» после ее приобретения в 2006 году.

Также суд запретил распространение ранее признанных российским судом ложными утверждений Алексея Навального о том, что Усманов якобы «подарил» недвижимость структурам, связанным с заместителем председателя совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

В суде отметили, что в случае нарушения запрета на FAZ могут наложить штраф в размере до 250 тыс. евро за каждый случай нарушения. В случае невозможности взыскания на FAZ может быть наложен административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности.

Также земельный суд Гамбурга запретил утверждения швейцарского издания Watson о владении Усмановым недвижимостью на озере Тегернзее в Германии и яхтой Dilbar.

Как отметил адвокат по медиаправу Йоахим Штайнхефель, представляющий Алишера Усманова, решение суда подтверждает, что ключевые заявления в статье FAZ представляют собой не что иное как коктейль из ложных утверждений и дискредитированных нарративов Алексея Навального.

«Неспособность газеты представить доказательства была очевидна и стала логичным продолжением провала политически мотивированных расследований в отношении Алишера Усманова в Германии. Это не первый случай, когда ложные утверждения, которые используются для обоснования санкций в отношении Алишера Усманова, запрещаются судами», — сказал он.

Напомним, в декабре 2025 года в отношении Усманова было прекращено расследование по подозрениям в нарушении закона ФРГ о внешнеэкономической деятельности, связанное с действующими санкционными ограничениями ЕС в его отношении, без предъявления каких-либо обвинений и с сохранением презумпции невиновности.
 
