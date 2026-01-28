Rambler.ru в партнерстве со «СберЗдоровьем» запустил на портале онлайн-запись к врачу

Портал «Рамблер» в партнерстве с медицинской компанией «СберЗдоровье» запустил сервис онлайн-записи к врачу непосредственно на своем сайте. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

Новая функция доступна в разделе «Рамблер/здоровье». Пользователи могут выбрать врача и клинику с учётом рейтингов и отзывов, подобрать удобное время и стоимость приёма, а затем записаться всего в несколько кликов. Все данные о специалистах и медицинских учреждениях предоставляются «СберЗдоровьем» и регулярно обновляются.

Исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова подчеркнула, что площадка последовательно развивается как точка входа в проверенную информацию и полезные сервисы для жизни.

«Запись к врачу прямо из контента о здоровье – это пример того, как медиа может быть не только источником информации, но и удобным цифровым помощником, который помогает пользователю быстро перейти от чтения к действию и позаботиться о себе или своих близких», — отметила она.

В Rambler&Co уточнили, что редакция «Рамблер/здоровья» ежедневно публикует материалы о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и современных методах лечения для аудитории свыше 1,5 млн читателей. Отмечается, что запуск сервиса записи стал логичным развитием платформы, направленным на то, чтобы полезная информация дополнялась практическими решениями.

Как рассказал управляющий директор «СберЗдоровье» Иван Виноградов, эта интеграция упрощает доступ к медицинской помощи.

«Мы создаем для пользователей максимально короткий и понятный путь от поиска информации о здоровье до получения квалифицированной медицинской помощи. Теперь, прочитав полезную статью, пользователь может буквально в пару кликов записаться к проверенному специалисту», — отметил он.