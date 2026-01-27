В России призвали добавить на продукты и лекарства информацию шрифтом Брайля

В России необходимо изменить внешний вид упаковки продуктов и лекарств для удобства слепых и слабовидящих граждан. Сроки годности таких товаров нужно наносить шрифтом Брайля. С такой инициативой в Минздрав обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT со ссылкой на копию письма.

Объясняя важность своей инициативы, эксперт пояснил, что сегодня в России насчитывается около 500 тыс. инвалидов по зрению, не считая слабовидящих, которые соответствующий статус не имеют. Все эти граждане являются покупателями, однако ни таблетки, ни продукты питания не имеют на упаковке никакой информации, нанесенной с помощью доступного им формата.

«Шрифт Брайля, которым пользуются люди с инвалидностью по зрению, лишь порой используется на рецептурных лекарственных препаратах для указания наименования препарата и его дозировки. Однако информации о сроке годности шрифтом Брайля данные упаковки не содержат», — подчеркнул Орлов.

Он призвал обязать производителей продуктов и лекарств наносить на упаковки данные о сроках годности товара с помощью шрифта Брайля, подчеркнув, что это крайне важная мера для сохранения их здоровья и обеспечения безопасности.

Ранее в России сделали ИИ-навигатор для слабовидящих людей.