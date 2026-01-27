Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

В России призвали добавить на продукты и лекарства информацию шрифтом Брайля

Политолог Орлов: на товары нужно наносить срок годности шрифтом Брайля
Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

В России необходимо изменить внешний вид упаковки продуктов и лекарств для удобства слепых и слабовидящих граждан. Сроки годности таких товаров нужно наносить шрифтом Брайля. С такой инициативой в Минздрав обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT со ссылкой на копию письма.

Объясняя важность своей инициативы, эксперт пояснил, что сегодня в России насчитывается около 500 тыс. инвалидов по зрению, не считая слабовидящих, которые соответствующий статус не имеют. Все эти граждане являются покупателями, однако ни таблетки, ни продукты питания не имеют на упаковке никакой информации, нанесенной с помощью доступного им формата.

«Шрифт Брайля, которым пользуются люди с инвалидностью по зрению, лишь порой используется на рецептурных лекарственных препаратах для указания наименования препарата и его дозировки. Однако информации о сроке годности шрифтом Брайля данные упаковки не содержат», — подчеркнул Орлов.

Он призвал обязать производителей продуктов и лекарств наносить на упаковки данные о сроках годности товара с помощью шрифта Брайля, подчеркнув, что это крайне важная мера для сохранения их здоровья и обеспечения безопасности.

Ранее в России сделали ИИ-навигатор для слабовидящих людей.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!