В Городских лабораториях ВЭБ.РФ завершилась акция «Портрет Героя»

В Городских лабораториях ВЭБ.РФ 23 января в рамках проекта «КиберЛюди» прошло завершающее мероприятие всероссийской акции «Портрет Героя». Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Марии Васильковой.

На встрече собрались ветераны специальной военной операции, сотрудники ВЭБ.РФ и юные художники — ученики Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств, а также дети участников СВО.

«Это мероприятие носит символичный характер. С одной стороны, оно стало завершающим аккордом перед передачей собранных по всей стране материалов для книги-альбома «Послание потомкам. Портрет Героя» – масштабного издания, которое подведет итог Года защитника Отечества. С другой – оно открывает новую, глубоко человечную главу проекта, соответствующую духу наступившего 2026 года, объявленного Годом единства народов России», — отметила соавтор и куратор проекта «КиберЛюди» Мария Василькова.

По ее словам, акция выходит на уровень корпораций, предлагая бизнесу стать площадкой для диалога поколений.

«Теперь истории героев-коллег звучат «из уст в уста» в коллективах, создавая уникальную корпоративную культуру, сплетенную из уважения, личной памяти и преемственности», — добавила она.

Отмечается, что акция направлена на сохранить живую память о подвиге через личные истории, живопись и диалог поколений. За время ее существования проведено более 1 000 мероприятий в регионах, в которых приняли участие свыше 20 000 детей и молодежи.

В этот день были созданы портреты героев: Алтана Очирова из Калмыкии, Камиля Ижболдина из Удмуртии, Андрея Кулина из Запорожской области и Артема Готманова из Брянской области.

«Мы видим, как «Портрет Героя» перерастает из отдельных мероприятий в устойчивую социальную архитектуру. Когда компании становятся площадками для диалога поколений, формируется единое ценностное пространство. Это не просто рисунки — это документ эпохи, созданный через личные встречи, искренние эмоции и глубокое уважение. Такие инициативы формируют фундамент нашего будущего», — подчеркнула Василькова.