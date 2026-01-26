Михаил Мишустин отметил успехи работы «Единой России» и правительства

Работа «Единой России» и правительства по реализации народной программы партии в полной мере отражает интересы граждан и отвечает на их запросы. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией партии в Госдуме.

По его словам, наиболее значимый результат совместной деятельности в 2025 году — подготовка и корректировка федерального бюджета.

«Поправки, которые были выдвинуты «Единой Россией», позволили дополнительно выделить свыше 174 млрд рублей на ряд социально значимых направлений. Это в том числе усиление помощи семьям с детьми, участникам специальной военной операции, их семьям, близким и родным, ускорение капитального ремонта школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжение газификации, строительство дорог, благоустройство сельских территорий», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в рамках народной программы открываются десятки поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.

«Это объекты, которые в первую очередь повышают качество жизни людей. Работа ведется в тесной координации с правительством», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин также напомнил, что партия обеспечивает всестороннюю поддержку защитников Отечества и их семей. Так, в 2025 году «Единая Россия» инициировала пакет законов, расширивших социальную защиту бойцов.

«Работа партии и правительства нацелена на положительные изменения в жизни людей в самых различных сферах, в транспортной, строительной, дорожной, в здравоохранении, в том числе и по повышению доступности лекарств для граждан по всей стране в каждом населенном пункте. Законопроект о передвижных аптечных пунктах, который был подготовлен депутатами и сенаторами, уже прошел первое чтение. Правительство предоставило на него положительное заключение», — уточнил он.

Кроме того, председатель правительства подчеркнул, что плотная работа идет в сфере миграционного законодательства.