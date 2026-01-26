В РГАСПИ открылась выставка о роли казачестве и церкви в Крымской войне

В Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) 26 января открылись историко-документальная выставка «Казачество и Церковь в Крымской войне 1853–1856 гг.» и одноименная научной конференции. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Выставка направлена на сохранение памяти о духовном подвиге и героизме предков. В этой работе участвуют как научные, патриотические и казачьи организации, так и церковь. Ее организаторами выступили Синодальный комитет Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, РГАСПИ, Росархив при поддержке Департамента национальной политики Москвы.

«Мы стремимся популяризировать эти выставки, многие из которых затем экспонируются в регионах нашей страны. Все они говорят о великом героизме, о глубокой вере наших предков, об их беззаветной любви к Отечеству, церкви и Богу, а также о заботе о будущих поколениях. Именно на эти ценности должны опираться сегодня молодые люди», — отметил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

По его словам, в церкви действительно сохраняется эта историческая память, хранится уважение к подвигу и прославление героев.

«Достаточно посмотреть, сколько воинов и защитников было канонизировано Русской православной церковью», — добавил он.

Проект «История казачества в истории России» существует с 2013 года. Ежегодно в его рамках создаются выставки, посвященные малоизученным страницам отечественной истории.

«Мне кажется, что эти выставки станут достойным дополнением к тем экспонатам, которые уже представлены в музее. Правительство Москвы поддерживает работу по организации этих выставок», — отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

По словам научного руководителя РГАСПИ Андрея Сорокина, тема казачества и РПЦ в Крымской войне ранее не освещалась в таком объеме для широкой аудитории.

«На стендах вы увидите огромное количество документов, которые не были известны ранее не только общественности, но и специалистам», — отметил он.

В завершение церемонии митрополит Кирилл провел награждение организаторов. После открытия выставки прошла научная конференция, на которой исследователи представили доклады.