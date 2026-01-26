Запуск мессенджера Мах позволил обеспечить киберзащиту россиян

Ключевым направлением работы Mах является обеспечение безопасности пользователей. В 2025 году Центр безопасности платформы заблокировал свыше 700 тыс. подозрительных аккаунтов и удалил более миллиона вредоносных файлов, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба мессенджера.

Также в рамках совместной работы экспертов Центра безопасности Мах и МВД России задержаны более 40 аферистов, которые предпринимали попытки хищения денежных средств россиян.

В общей сложности мессенджер спас уже свыше 300 миллионов рублей граждан.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что с появлением национального мессенджера РФ получила полный цифровой суверенитет, став одной из немногих стран мира, обладающих собственным замкнутым контуром ключевых цифровых сервисов.

По словам главы государства, национальная система Mах открыла гражданам России доступ к ряду услуг, которые ранее невозможно было предоставлять через иностранные платформы, в том числе по соображениям безопасности.

По данным Mediascope, интернетом в России пользуются порядка 105 млн человек, при этом более половины времени в сети россияне проводят в соцмедиа. Запуск Mах вписывается в общий тренд развития отечественных цифровых решений, национальный мессенджер стал ключевым элементом цифровой инфраструктуры страны и основой для дальнейшего развития российских технологий.

В Мах подчеркнули, что особое внимание платформа уделяет формированию безопасной цифровой среды для детей и подростков. Для этого в мессенджере создан комплекс настроек «Семейная защита», позволяющий взрослым ограничивать доступ ребенка к спаму, нежелательному контенту и незнакомым контактам.

Кроме того, добавила пресс-служба мессенджера, безопасный режим по умолчанию действует в образовательном пространстве «Сферум», он предусматривает ограничения на звонки, сообщения и приглашения в чаты от незнакомцев, а также настройку просматриваемого контента.

Для повышения уровня цифровой грамотности пользователей Mах также запустил интерактивный квиз, посвященный защите персональных данных и распознаванию фишинга.

В пресс-службе отметили, что сегодня отечественный мессенджер закрывает наиболее востребованные пользовательские сценарии. В частности, в нем доступны аудио- и видеозвонки, включая групповые, чаты, голосовые сообщения, видеокружки и каналы.

Также в платформу интегрированы государственные сервисы, в том числе подписание документов с помощью чат-бота «Госключ» и получение уведомлений через бот «Госуслуги».

Помимо этого, пользователям доступна запись к врачу в 60 регионах России, а также запись в МФЦ по всей стране. Кроме того, в Mах представлены сервисы для покупки билетов, туризма, страхования и других повседневных задач.

Важной частью платформы стали также российские ИИ-помощники — GigaChat от Сбера и «Алиса» от Яндекса, — которые позволяют пользователям прямо в чатах генерировать тексты и изображения, а также решать повседневные задачи.

В 2026 году платформа продолжит развитие экосистемы взаимодействия граждан, государства и бизнеса, в том числе планируется расширить перечень государственных и коммерческих сервисов в формате чат-ботов и мини-приложений, в частности, в сферах здравоохранения, туризма и электронной коммерции.