Общество

Иностранец с топором разгромил дом бывшей возлюбленной

В Ленобласти иностранец устроил погром в доме бывшей сожительницы
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Ленинградской области полиция задержала иностранца за погром в частном доме. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в деревне Лупполово. 41-летний иностранец, бывший возлюбленный местной жительницы, ворвался в ее дом с топором и начал наносить удары по дверям и окнам в гостиной. Чтобы защититься, хозяйка применила перцовый баллончик, после чего нападавший убежал, бросив топор в окно.

25 января оперативники задержали подозреваемого. Им оказался неработающий иностранец, приехавший в Россию из Европы в конце декабря. На время следствия он помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Саратове мужчина напал на свою бывшую сожительницу с ножом, который он заранее спрятал в букете цветов. Достав его, 51-летний мужчина стал угрожать женщине и несколько раз ударил потерпевшую по лицу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признал свою вину, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом.

Ранее мужчина с разбитым сердцем лопатой расколотил окна в доме бывшей возлюбленной.
 
