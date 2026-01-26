Размер шрифта
Общество

Женщина родила чужого ребенка из-за ошибки во время процедуры ЭКО

Американка родила чужого ребенка из-за случайной подмены эмбриона в клинике ЭКО
В США женщина родила чужого ребенка из-за подмены эмбриона во время ЭКО. Об этом сообщает People.

Супруги, фигурирующие в судебных документах как Джон и Джейн Доу, обвинили Центр репродуктивной медицины Орландо в подмене эмбриона.

9 января пара обратилась в суд округа Палм-Бич, штат Флорида, и заявила, что в декабре женщина родила девочку «неевропейской внешности», которая была непохожа ни на кого из родителей. Генетическое тестирование подтвердило, что ребенок не является их биологическим родственником.

«У Джона и Джейн Доу возникла чрезвычайно сильная эмоциональная связь с еще не родившимся ребенком, которого Джейн Доу вынашивала в течение девяти месяцев беременности, и, несмотря на то, что ребенок Доу генетически не является их биологическим ребенком, эта эмоциональная связь крепнет с каждой минутой каждого дня, пока ребенок Доу находится под их опекой», — говорится в иске.

В нем также отмечается, что пара готова продолжать заботиться о девочке, но настаивает, что она «должна воссоединится со своими генетическими родителями, если они здоровы, способны и готовы ее принять».

Истцы также хотят, чтобы клиника предоставила бесплатное генетическое тестирование всем своим пациентам за последние пять лет и детям, родившимся в результате имплантации эмбрионов. В центре заявили, что прилагают все усилия, чтобы определить, когда и где могла произойти ошибка.

Ранее россиянка стала матерью с 14-й попытки ЭКО.
 
