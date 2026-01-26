В Новосибирске женщина украла деньги у полуслепого уличного музыканта

Жительница Бердска получила почти два года колонии за кражу денег у слабовидящего уличного музыканта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Обвиняемая похитила телефон мужчины, а затем, воспользовавшись помощью посторонних людей, перевела себе с его банковского счета 15 тысяч рублей. Позже телефон она вернула, заявив, что нашла его.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал женщину виновной и назначил наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд обязал ее выплатить пострадавшему музыканту компенсацию за причиненный материальный ущерб и возместить судебные расходы. Приговор вступил в законную силу.

До этого в Сочи правоохранители задержали экс-работницу одной из местных гостиниц, подозреваемую в хищении крупной суммы с банковской карты начальства. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее российский пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался украсть более километра проводов.