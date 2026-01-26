Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Новосибирске женщина украла деньги у полуслепого уличного музыканта

В Новосибирской области женщина украла деньги у уличного музыканта и получила срок
Виталий Белоусов/РИА Новости

Жительница Бердска получила почти два года колонии за кражу денег у слабовидящего уличного музыканта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Обвиняемая похитила телефон мужчины, а затем, воспользовавшись помощью посторонних людей, перевела себе с его банковского счета 15 тысяч рублей. Позже телефон она вернула, заявив, что нашла его.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал женщину виновной и назначил наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд обязал ее выплатить пострадавшему музыканту компенсацию за причиненный материальный ущерб и возместить судебные расходы. Приговор вступил в законную силу.

До этого в Сочи правоохранители задержали экс-работницу одной из местных гостиниц, подозреваемую в хищении крупной суммы с банковской карты начальства. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее российский пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался украсть более километра проводов.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!