Хирург перечислил признаки появления тромбофлебита

Несоблюдение мер дезинфекции при введении катетера в вену может спровоцировать возникновение тромбофлебита — заболевания сосудистой системы. Об этом «Газете.Ru» рассказал cтарший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, отметив, что тромбоз вен ног и малого таза могут привести даже к летальному исходу.

«Тромбофлебит — это заболевание сосудистой системы, при которой возникает тромбоз в венозном русле. Чаще всего «тромбозу» предшествует воспаление «флебит» в определенном участке венозного русла. Тромбофлебит может возникнуть в разных ситуациях, например, при несоблюдении асептики при внутривенном введении препарата или длительно стоящем катетере. Если в месте стояния катетера возник участок болезненного покраснения, то необходимо срочно прекратить инъекцию в зону воспаления и начать местную терапию (гепариновая мазь и компрессы с магнезией и спиртом). Чаще всего такие тромбофлебиты не требуют введения антикоагулянтов. Гораздо опаснее тромбозы вен нижних конечностей и малого таза, так как возможно осложнение — флотация (подвижность) тромба, отрыв его и тромбоз легочной артерии. А в зависимости от величины тромбированного сосуда в легочном русле исход может быть от локальной пневмонии до смерти», — сказал он.

Умнов подчеркнул, что распознать тромбофлебит можно при появлении асимметрии ног и болезненности конечностей.

«Один из самых важных симптомов — асимметрия нижних конечностей. Одна конечность внезапно может стать больше другой из-за нарушения оттока по руслу. Также могут появиться увеличенные венозные узлы в пораженной конечности. Тромбозы глубоких вен могут протекать без болевого синдрома, а вот для поверхностных вен характерны болезненность по ходу вены (чаще по внутренней поверхности конечности). В проекции сосуда может быть локальная гиперемия, болезненность и даже определяться «подкожный тяж». Помимо клинических данных, важным способом диагностики является УЗДГ (ультразвуковая доплерография) вен нижних конечностей. Трудно сказать, в какой момент тромб из разряда прикрепленных становится флотирующим, который рискует оторваться от стенки вены и, достигнув легочной артерии, вызвать смерть», — добавил он.

По словам врача, заболевание лечится как медикаментозной терапией, так и хирургическим вмешательством.

«Для людей, у которых обнаружили тромбоз вен, а после оценили выраженность по УЗДГ, возможно несколько путей лечения. Это и более консервативный (антикоагулянты в лечебных дозах, а после — переход на антикоагулянты в профилактических дозировках), и перевязка большой подкожной вены у места ее впадения в бедренную вену. Всем людям с тромбозом назначают постельный режим и компрессионный трикотаж, чтобы зафиксировать тромб в вене, уменьшая риск его флотации. Способы профилактики: компрессионный трикотаж, снижение веса, отказ или ограничение употребление оральных контрацептивов, компрессионные чулки. В отдельных случаях можно применять антикоагулянты в профилактических дозах», — заключил он.

Ранее эксперт развеяла популярные мифы о здоровом образе жизни.