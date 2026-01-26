Пьяный россиян пытался сжечь женщину с детьми

В Новосибирской области пьяный мужчина поджег дом с женщиной и детьми

В Новосибирской области будут судить местного жителя, который пытался сжечь дом знакомой детьми внутри. Об этом сообщает Объединенная пресс служба судов региона.

По данным следствия, пьяный житель Купинского района затаил обиду на знакомую и решил ей отомстить. Он облил горючей жидкостью входную дверь частного дома женщины, поджег и скрылся. В помещении в это время находилась женщина и двое ее детей. Им удалось спастись.

Поджигателя задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого на Кубани мужчина поссорился с собутыльником, облил его бензином и поджег. Обвиняемый вынес избитого им товарища на улицу и поджег, пострадавший очнулся. Заметив это, злоумышленник испугался и вызвал скорую помощь. Раненого госпитализировали, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант сознался в содеянном.

Ранее в Екатеринбурге неадекватный мужчина забросал машины соседей горящими тряпками.