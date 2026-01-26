Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Пьяный россиян пытался сжечь женщину с детьми

В Новосибирской области пьяный мужчина поджег дом с женщиной и детьми
Суды общей юрисдикции Новосибирской области

В Новосибирской области будут судить местного жителя, который пытался сжечь дом знакомой детьми внутри. Об этом сообщает Объединенная пресс служба судов региона.

По данным следствия, пьяный житель Купинского района затаил обиду на знакомую и решил ей отомстить. Он облил горючей жидкостью входную дверь частного дома женщины, поджег и скрылся. В помещении в это время находилась женщина и двое ее детей. Им удалось спастись.

Поджигателя задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого на Кубани мужчина поссорился с собутыльником, облил его бензином и поджег. Обвиняемый вынес избитого им товарища на улицу и поджег, пострадавший очнулся. Заметив это, злоумышленник испугался и вызвал скорую помощь. Раненого госпитализировали, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант сознался в содеянном.

Ранее в Екатеринбурге неадекватный мужчина забросал машины соседей горящими тряпками.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!