Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Власти Москвы расширили использование алюминия при капремонте социальных объектов

В Москве алюминиевые фасады будут применены при капремонте крупных больниц
Компания «Кафт»

В Москве расширяется применение алюминиевых навесных фасадов при капитальном ремонте социальных объектов. Об этом сообщил директор по работе с гособъектами строительной компании «Кафт» Александр Лобанов.

По его словам, алюминиевые фасады стали использоваться при ремонте крупных и сложных социальных объектов. В частности, такие решения применяются при капитальном ремонте больницы имени Буянова и запланированы при обновлении больницы имени Филатова.

Уточняется, что в период с 2020 по 2024 годы правительство Москвы реализовало масштабную программу реконструкции поликлиник по стандарту «Моя поликлиника». В ее рамках капитальный ремонт прошли 350 столичных поликлиник, при этом примерно на половине объектов установлены алюминиевые фасады.

Лобанов подчеркнул, что одним из ключевых преимуществ алюминиевых решений является всесезонность, позволяющая вести работы круглый год.

В свою очередь, руководитель проекта Алюминиевой ассоциации Марат Жихарев сообщил, что одним из драйверов применения алюминиевых решений в программе «Моя поликлиника» стала необходимость соблюдать высокий темп работ. По его словам, положительный опыт способствовал дальнейшему использованию алюминия при реконструкции таких сложных объектов, как больницы.

Как отметил Жихарев, ключевые преимущества алюминиевых фасадов проявляются уже на стадии эксплуатации зданий. Долговечность и коррозийная стойкость алюминия позволяют существенно снизить затраты на обслуживание фасадов.

Также алюминиевые панели примерно в 10 раз легче фиброцементных, что делает монтаж более экологичным и позволяет экономить на системах крепления.

Директор по развитию потребления алюминия компании РУСАЛ Евгений Васильев добавил, что с учетом жизненного цикла объекта навесной алюминиевый фасад уже через 7–10 лет эксплуатации становится более выгодным.

«Москва как традиционный лидер инноваций в программе «Моя поликлиника» впервые в таких масштабах применила современный подход оценки эффективности с учетом жизненного цикла», — резюмировал он.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!