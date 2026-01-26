Лучшие российские гонщики померялись силами на ледовой синхронной трассе

В пригороде Тольятти состоялась 28-я «Гонка чемпионов», в соревновании приняли участие лучшие российские пилоты из различных дисциплин автоспорта. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти», поддержавшей мероприятие.

Уточняется, что гонка не имеет аналогов в России. Соревнование проводится ежегодно и проходит на ледовой синхронной трассе.

В 2026 году участие в гонке приняли 16 спортсменов, в том числе чемпионы по кольцевым гонкам, дрифту, картингу, ралли, ледовым гонкам, победители международных ралли-рейдов, а также первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров.

По итогам отборочных парных заездов в четвертьфинал вышли восемь спортсменов, они продолжили борьбу на выбывание в «плей-офф».

Согласно правилам соревнований, финальные заезды проходили до двух побед.

Победу в гонке одержал пилот Дмитрий Брагин. Второе место занял многократный чемпион по ралли-кроссу Егор Санин, третью ступень пьедестала – победитель прошлогодней «Гонки чемпионов», пилот команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин.

Отмечается, что в отборочных заездах пилоты соревновались на модернизированных LADA Vesta. Во время решающей части соревнования спортсмены пересели на спортивные LADA Iskra.

Зрителями соревнования стали несколько тысяч болельщиков и любителей автоспорта из Тольятти и Самары, а также соседних регионов.

В «Роснефти» добавили, что компания является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За это время команда завоевала 47 чемпионских титулов, включая победу в ралли «Шелковый путь», а также во всех классах кольцевых гонок, классическом ралли и картинге.