Москвичам рассказали о выставках, которые стоит посетить в январе

В Москве назвали пять выставок, которые открыты до конца января
МосФото

В последнюю неделю января москвичи могут посетить пять экспозиций, посвященных столице, искусству, архитектуре и природе. Обзор о них составила «Комсомольская правда».

Посетители выставки «Образ Москвы в русском искусстве» в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ могут увидеть 104 живописных шедевра и 11 скульптур из Государственного Русского музея, который находится в Санкт-Петербурге.

Экспозиция состоит из четырех разделов, посвященных определенным периодам в истории Москвы. Она работает до 1 февраля.

На выставке «Магия блеска. Стразы и граненая сталь XVIII — начала XIX века», работающей до 2 февраля, представлены 250 украшений и аксессуаров со стразами и граненой сталью. Большинство экспонатов ранее не представлялись широкой аудитории.

Экспозиции «Открытое хранение. Печи и изразцы» и «Керамика. Новые поступления» открыты до 1 февраля, на ней посетители могут увидеть одну из крупнейших в России коллекций изразцов.

Также на выставке представлены керамические изделия XVII столетия, в том числе уникальные иконы и скульптурные изображения.

Выставка номинантов VI Московской арт-премии в павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье» демонстрирует более 1000 проектов участников.

В разделе «Изобразительное искусство и архитектура» выделяются экспозиция «Свояси. Путь современного искусства», ретроспектива Игоря Шелковского «Небесный город» и V триеннале текстильного искусства «Многообразие связей». Увидеть ее москвичи и гости столицы могут до 29 января.

Также до 31 января в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» на ВДНХ работает уникальная мультисенсорная выставка «Морфогенез. Третья природа», демонстрирующая симбиоз искусства и природы.

Экспозиция, в которой представлены свыше 1000 экзотических растений, редких насекомых и земноводных, демонстрирует гибридные проекты на стыке природы и искусства.
 
