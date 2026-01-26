Размер шрифта
Общество

Воробьев поручил использовать опросы жителей как драйвер для развития региона

Воробьев: почти 60% жителей Подмосковья заявили о доверии к власти
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Результаты опросов населения должны стать основой для развития региона, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев. Он призвал подчиненных ориентироваться на мнение жителей, стремясь повысить оценку качества работы. Хотя общий уровень доверия к власти в области по итогам 2025 года составил 57,95%, есть отдельные муниципалитеты, где по этому показателю наблюдается явное отставание, подчеркнул он.

«Опросы позволяют видеть динамику по каждому направлению и оперативно реагировать на возникающие вопросы. Наша задача — оперативно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в каждой сфере», — цитирует Воробьева 360.ru.

Комментируя итоги опроса по показателю «Доверие к власти», глава региона выделил лидеров с показателями от 70% до 90%, в числе которых оказались Истра, Лосино-Петровский и Щелково. При этом есть и отстающие муниципалитеты – им губернатор поручил поработать над проблемными сферами и провести выездные мероприятия.

В числе ключевых тем, требующих особого внимания со стороны региональных и муниципальных властей, Воробьев назвал поддержку участников СВО и их семей, поручив изучить, насколько бойцы и их близкие удовлетворены вниманием со стороны властей, а также проработать важные заявки индивидуально.

До этого губернатор также отмечал, что главам всех подмосковных округов потребуется уделить особое внимание общению с жителями в решении вопросов хозяйственной повестки. Он отметил, что для решения многих задач достаточно нескольких часов или дней, а остальные «требуют особенных ресурсов и более системного подхода».

Ранее Воробьев рассказал, как ИИ помогает жителям Подмосковья в получении госуслуг.
 
