Космонавт рассказал о курении в космосе

Курить в космосе возможно, но это неразумно, так как необходимо беречь кислород. Об этом заявил летчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков в интервью aif.ru.

«Некоторые ребята покуривали. И курить в космосе тоже возможно. Но это очень неразумно. Кислород привозной, и потому его надо беречь», — сказал космонавт.

Отвечая на вопрос, что в целом можно делать в космосе, Джанибеков сказал, что «в космосе можно все!».

До этого эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец рассказал, что многолетняя подготовка кандидата к полету в космос обходится правительству России в огромную сумму денег. В пример он привел космонавта Андрея Бабкина, которого попросили подписать заявление на перевод с летной должности в отряде космонавтов на должность замкомандира по науке. По словам Струговца, он готовился к полету в космос по меньшей мере с 2010 года.

За годы подготовки Бабкин проходил обучение в Канаде и США. Также он получил сертификацию по работе с полезной нагрузкой Европейского космического агентства и модулем Columbus в Германии и успешно завершил курс японского космического агентства JAXA по работе с модулем JEM и грузовым кораблем HTV. Эти и другие этапы подготовки кандидата к полету в космос обошлись правительству России, по словам Струговца, в десятки миллиардов рублей.

Последним шансом для Бабкина полететь в космос была экспедиция МКС-66, но в последний момент его заменили Юлией Пересильд и Климом Шипенко для съемок фильма «Вызов».

Ранее ученые предложили использовать «микробные города» для защиты здоровья в космосе.