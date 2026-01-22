В Москве пенсионерка помогла поймать курьеров мошенников

Москве 87-летняя жительница, получившая звонки от телефонных мошенников, обратилась в полицию и помогла задержать двух подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

На телефон пенсионерки начали поступать звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они заявили, что ее данные скомпрометированы, и потребовали собрать все деньги для передачи курьеру, якобы для зачисления на «безопасный счет».

Женщина не поддалась на уговоры и сразу обратилась в полицию. Дальнейшие переговоры с аферистами шли под контролем оперативников. Пенсионерка договорилась о передаче 12,4 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска подготовили муляж пачки денег. При встрече с курьерами женщина вручила им этот пакет, пособниками мошенников оказались 42-летний и 33-летний мужчины, их задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, фигуранты арестованы.

Ранее мошенники обманули 90-летнюю пенсионерку, сказав, что ее дочь попала в ДТП.