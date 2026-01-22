Американец научил ворон атаковать сторонников Трампа

Житель США научил ворон срывать с манекенов красные кепки с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA), которые носят сторонники президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Futurism.

Как пишет издание, пользователь под ником biz_dave рассказал в соцсетях, как в течение нескольких месяцев приучал птиц прилетать к приманке, спрятанной под кепкой. Сначала он подкладывал под головной убор лакомства — арахис, куриные остатки, мучных червей и корм для собак. По его словам, примерно за четыре месяца вороны привыкли регулярно прилетать за угощением.

Затем мужчина начал постепенно обучать птиц снимать кепку, чтобы добраться до еды. На этот этап, по его словам, ушло еще около трех месяцев. В опубликованных роликах видно, как вороны подлетают к манекену, срывают красный головной убор и забирают спрятанную под ним пищу.

Автор эксперимента признался, что не ставил перед собой цель подружиться с воронами или научить их приносить блестящие предметы. Он отметил, что его больше интересовало наблюдение за необычным поведением этих птиц и их способностью к обучению.

Издание напоминает, что вороны считаются одними из самых умных животных. Исследования показывают, что они способны решать сложные задачи, использовать самодельные инструменты, запоминать лица людей и даже «держать обиду» на тех, кто им вредил. Ученые также выяснили, что вороны понимают принцип рекурсии — умение распознавать вложенные структуры.

По мнению экспериментатора, именно высокий интеллект позволил птицам так быстро освоить новый навык. Пока неизвестно, срывали ли вороны кепки со случайных людей вне эксперимента. Сам biz_dave сообщил, что подтвержденных случаев пока нет, но он с интересом ждет подобных сообщений.

Ранее Трампа обвинили в конфликте Бекхэмов с сыном.