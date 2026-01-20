Во Владивостоке завершилось строительство первого корпуса ЖК «Дом на Востоке»

ДОМ.РФ ввела в эксплуатацию первый корпус нового ЖК во Владивостоке

Компания «ДОМ.РФ Девелопмент» (входит в группу ДОМ.РФ) ввела в эксплуатацию первый корпус ЖК «Дом на Востоке» во Владивостоке, сообщает пресс-служба компании.

В первый корпус входят 172 квартиры общей площадью более 9 тыс. кв. м.

В компании отметили, что администрация города дала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

На данный момент специалисты завершают внутреннюю отделку квартир в новом микрорайоне, общая площадь которого превышает 16 тыс. кв. м.

«Также компания планирует в 2026 году получить разрешение на ввод в эксплуатацию еще одного корпуса на 185 квартир общей площадью около 11 тыс. кв. м», — рассказал генеральный директор компании «ДОМ.РФ Девелопмент» Сергей Моисеев.

В компании добавили, что проектирование ЖК велось в соответствии со стандартами комплексного развития территорий (КРТ) и «зеленого» строительства ДОМ.РФ. На территории ЖК построят детские и спортивные площадки, места для отдыха, магазины, офисы и спортивные учреждения.

Напомним, продажи квартир стартовали в марте 2023 года, а полностью завершить проект планируется в 2030 году.