Общество

«Единая Россия» передала очередную партию техники участникам спецоперации

Бойцы СВО на Октябрьском направлении получили технику от «Единой России»
Партия «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали партию техники участникам специальной военной операции в Ростовской области. Подразделению, действующему на Октябрьском направлении, доставлены квадроциклы, запасные шины и квадрокоптеры, сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что гуманитарный груз сформирован по техническому заданию бойцов. Он передан бойцам секретарем Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым.

«Стараемся быть максимально эффективными. Бойцы говорят, что поставляемый нами транспорт очень востребован. Сейчас ребята формируют заказ на следующую поставку», — отметил Якушев.

Он также напомнил, что партия регулярно оказывает поддержку фронту вместе с благотворительным фондом «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций». В фонде добавили, что новая партия квадроциклов и БПЛА подобрана с учетом реального боевого опыта.

«Это техника, которая действительно работает на Победу. Для нашего фонда работа в такой сильной команде позволяет масштабировать помощь и доставлять оборудование напрямую в кратчайшие сроки», — пояснил глава фонда Сергей Павленко.

Боец СВО с позывным «Туман» подчеркнул, что достаточно проходимая техника позволяет добираться в труднодоступные места, быстро проводить эвакуацию либо подвоз для передовых расчетов.

В партии напомнили, что «Единая Россия» оказывает помощь фронту с начала спецоперации. На закупку техники и экипировки для военнослужащих собрано уже свыше 14,7 млрд рублей.
 
