Более половины молодых россиян хотят начать карьеру в Сбере

Более половины (57%) молодых россиян назвали Сбер желаемым первым местом работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ о карьерных предпочтениях молодежи.

В опросе и серии качественных интервью приняли участие свыше 2,6 тыс. школьников, студентов и участников олимпиад из всех регионов страны.

На втором месте — Яндекс (51%), далее следуют Т-банк (42%), Wildberries (37%), Ozon (35%) и VK (34%).

Помимо высокой зарплаты, для молодежи ключевыми факторами при выборе работодателя стали поддержка руководства (50%), комфортная рабочая среда (48%), ощущение значимости своей работы (34%) и возможности профессионального роста.

«Результаты исследования подтверждают то, что мы видим каждый день: молодежи важно чувствовать причастность к чему-то большому и значимому. Сегодняшние школьники и студенты хотят найти среду, где в них верят, помогают расти и дают ощущение направления. Мы даем им эту возможность на всех этапах — от школьных олимпиад до совместных образовательных программ с университетами, стажировок и реальных проектов в командах Сбера», — отметила управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова.

По ее словам, Сбер стал полноценным партнером системы образования. Только за прошлый год мероприятия банка посетили более 840 тыс. школьников и студентов.

«Мы открываем современные образовательные пространства в ведущих вузах, запускаем десятки совместных программ, где студенты получают реальные навыки, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Мы инвестируем в развитие талантов и поддерживаем преподавателей, потому что понимаем — когда человек чувствует, что в него верят и видят его потенциал, он способен на прорывы, которые меняют индустрии», — добавила она.

Компания инвестирует 1 млрд рублей в программы «Топ-ИИ» и «Топ-ИТ» до 2030 года для 2200 студентов, обучила навыкам ИИ 2000 преподавателей и выплачивает стипендии 476 студентам и молодым ученым.