Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Эксперт прокомментировал срыв западными ИТ-компаниями расследования о тяжких преступлениях

Журналист Каменев: иностранные ИТ-гиганты всерьез воспринимают лишь жесткие меры
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Во многих государствах иностранные соцсети игнорируют местные законы и требования правоохранительных органов, продолжая при этом зарабатывать. Об этом заявил ведущий «Соловьев Live», лауреат премии «Мастерской новых медиа» Иван Каменев, комментируя расследование гибели 18-летнего Макса Остермана в США.

«Если запросы полиции и прокуратуры даже в собственной стране месяцами лежат без ответа или отклоняются из-за формальных мелочей, легко представить, насколько сложнее другим государствам добиться сотрудничества. Роскомнадзор, например, многократно указывал таким платформам на откровенно противоправный контент, но реакция часто была выборочной или отсутствовала вовсе», — напомнил журналист.

По словам Каменева, на практике ИТ-гиганты понимают только жесткие меры вроде блокировок и всерьез воспринимают лишь страны, которые последовательно отстаивают цифровой суверенитет.

В свою очередь, член правления РОЦИТ и эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных отметил, что в случае, когда речь идет об очевидно преступной деятельности, любое промедление или формальные отказы — недопустимое уклонение от обязанностей.

«Одно дело, когда технологические компании вводят политическую модерацию — у топ-менеджмента могут быть собственные ценностные ориентиры. Здесь переписка прямо указывает на торговлю запрещенными веществами. В таких ситуациях сотрудничество с правоохранительными органами должно быть полным и безотлагательным», — подчеркнул он.

Ярных добавил, что в России законодательство и площадки делают максимальный упор на безопасность.

Ранее сообщалось, что расследование гибели Остермана привлекло внимание к роли соцсетей в делах о незаконном обороте запрещенных веществ и взаимодействию ИТ-компаний с правоохранительными органами на фоне поведения последних. Следователи столкнулись с задержками при получении данных от Snap Inc, владеющей Snapchat. В частности, первый запрос рассматривался более двух месяцев и был отклонен по формальному основанию.

Мать погибшего заявила, что компания не предприняла своевременных действий для пресечения деятельности дилера на платформе, несмотря на обращения правоохранительных органов.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+