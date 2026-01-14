Эксперт прокомментировал срыв западными ИТ-компаниями расследования о тяжких преступлениях

Во многих государствах иностранные соцсети игнорируют местные законы и требования правоохранительных органов, продолжая при этом зарабатывать. Об этом заявил ведущий «Соловьев Live», лауреат премии «Мастерской новых медиа» Иван Каменев, комментируя расследование гибели 18-летнего Макса Остермана в США.

«Если запросы полиции и прокуратуры даже в собственной стране месяцами лежат без ответа или отклоняются из-за формальных мелочей, легко представить, насколько сложнее другим государствам добиться сотрудничества. Роскомнадзор, например, многократно указывал таким платформам на откровенно противоправный контент, но реакция часто была выборочной или отсутствовала вовсе», — напомнил журналист.

По словам Каменева, на практике ИТ-гиганты понимают только жесткие меры вроде блокировок и всерьез воспринимают лишь страны, которые последовательно отстаивают цифровой суверенитет.

В свою очередь, член правления РОЦИТ и эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных отметил, что в случае, когда речь идет об очевидно преступной деятельности, любое промедление или формальные отказы — недопустимое уклонение от обязанностей.

«Одно дело, когда технологические компании вводят политическую модерацию — у топ-менеджмента могут быть собственные ценностные ориентиры. Здесь переписка прямо указывает на торговлю запрещенными веществами. В таких ситуациях сотрудничество с правоохранительными органами должно быть полным и безотлагательным», — подчеркнул он.

Ярных добавил, что в России законодательство и площадки делают максимальный упор на безопасность.

Ранее сообщалось, что расследование гибели Остермана привлекло внимание к роли соцсетей в делах о незаконном обороте запрещенных веществ и взаимодействию ИТ-компаний с правоохранительными органами на фоне поведения последних. Следователи столкнулись с задержками при получении данных от Snap Inc, владеющей Snapchat. В частности, первый запрос рассматривался более двух месяцев и был отклонен по формальному основанию.

Мать погибшего заявила, что компания не предприняла своевременных действий для пресечения деятельности дилера на платформе, несмотря на обращения правоохранительных органов.