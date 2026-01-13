Акция «Новый год в каждый дом» объединила 4,6 млн россиян

В России в рамках акции «Новый год в каждый дом» прошло более 95 тыс. мероприятий

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом», организованная Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), объединила миллионы участников по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что акция стала одной из самых масштабных за последние годы, объединив более 4,6 млн россиян. В организации мероприятий помогали свыше 655 тыс. волонтеров во всех регионах России.

«По всей стране прошло более 95 тыс. мероприятий, которые подарили настоящее чудо детям, ветеранам Великой Отечественной войны, родным и близким участников СВО, и самим военнослужащим СВО, и всем тем, кто трудился в праздничные дни. Каждый, пусть даже небольшой добрый поступок, доказал, что несмотря на обстоятельства мы готовы поддерживать друг друга, напоминать о важном и протянуть руку помощи, когда это необходимо», — отметил он.

В рамках акции добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Деда Мороза с помощью альпинистского снаряжения поздравили свыше 10 тыс. детей с крыш больниц и детских домов в 70 регионах. Сотрудницы федеральных и региональных ведомств, активисты «Волонтеров-медиков» и общественных организаций в образах Снегурочек посетили военные госпитали, где проходят реабилитацию военнослужащие.

«Волонтеры Победы» навестили более 5 тыс. ветеранов, одиноких пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей. Им помогли украсить дома, доставили елки и приготовили новогодние блюда.

В свою очередь, Бойцы Российских студенческих отрядов поздравляли пассажиров и проводников поездов дальнего следования, а также бортпроводников авиарейсов.

Особую роль сыграло «Движение первых». Его активисты реализовали более 50,5 тыс. выездов к врачам, спасателям, полицейским и коммунальщикам в рамках акции «Российский детский Дед Мороз».

«Активности «Движения первых» в рамках акции «Новый год в каждый дом» охватили более 1,3 млн участников. Мы объединили ребят из более чем 23,5 тыс. школ, колледжей, вузов, учреждений культуры и молодежной политики, чтобы принести новогоднее настроение тем, кто доблестно защищает нашу Родину, их родным и близким», — отметил председатель правления движения Артур Орлов.