Молодые россияне реже пользовались мобильным интернетом в новогодние праздники

«МегаФон»: количество звонков в новогодние каникулы увеличилось на 27%
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

В новогодние праздники голосовой трафик вырос на 27%, следует из результатов исследования «МегаФона».

Как выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных, пик звонков традиционно пришелся на 31 декабря (14% от всех минут на звонки в новогодние праздники). В целом в новогодние праздники россияне проговорили более 4 млрд минут или 8,3 тыс. лет.

Исследование оператора также показало, что молодежь 14-24 лет реже пользовалась мобильным интернетом – на нее пришлось только 6% использованного трафика. Для сравнения, абоненты старше 65 лет израсходовали 21% от общего трафика. При этом самыми активными пользователями мобильного интернета стали россияне 35-44 лет (35%).

Что касается звонков, россияне 35-44 лет также чаще других звонили родным и близким в новогодние праздники и составили четверть всех пользователей голосовой связи. Чуть реже это делали абоненты 45 54 лет (23%), третью строчку заняла аудитория 65+ (20%). Молодежь 14-24 лет заметно реже выбирала голосовое общение (на них приходится 2%), но именно она чаще других становилась инициатором звонков: исходящих вызовов у этой категории оказалось больше.

Также исследование показало, что самыми разговорчивыми стали жители Северного Кавказа, а неразговорчивыми – абоненты в Ханты-Мансийском автономном округе.
 
