Новости. Общество

В России запущена онлайн-платформа о языке и культуре народа кето

В России создана первая цифровая библиотека о народе кето с базой более 200 книг
Пресс-служба «Роснефти»

В России начала работу цифровая площадка, посвященная языку и культуре коренного народа Эвенкии кето. Проект «Акта даскавет» (в переводе «Хорошо поговорим») включает три направления: аудиотеку кетского языка, онлайн-библиотеку и русско-кетский переводчик, сообщила пресс-служба «Роснефти».

В компании уточнили, что ресурс запущен благодаря поддержке «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании», дочернем обществе «Роснефти».

Отмечается, что язык кето имеет исключительно высокую ценность для мировой лингвистики, поскольку является единственным живым представителем древней енисейской языковой семьи.

Кетский язык, как и китайский, использует тоны для различия одинаково звучащих слов. Также он обладает сложной глагольной системой, потому во многом остается загадкой для ученых.

Подчеркивается, что для успешного изучения языка необходимо слышать живое звучание речи, потому на сайте создана аудиотека со старинными и современными кетскими песнями. Также в рамках проекта сформирована первая электронная библиотека, посвященная культуре кето, включающая уже более 200 оцифрованных книг и научных статей.

Кроме того, на ресурсе запущен онлайн-переводчик, который позволяет перевести до 4 тыс. слов с русского языка на кетский и обратно.

Уточняется, что материалы платформы планируется использовать в ходе подготовки студентов — будущих учителей начальных классов в Эвенийском районе.

Ранее в рамках грантовой программы «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» был реализован ряд других культурно-лингвистических инициатив, в том числе издано учебное пособие для школьников по изучению культуры и языка кето и выпущена электронная версия эвенкийско-русского словаря «Эведы-лучады турэрук».
 
